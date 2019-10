p>CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / La notizia dell'esclusione di Lorenzoper il match di Champions League contro ilscuote l'intero ambiente del: l'attaccante classe 1991 non siederà nemmeno in panchina ma guarderà la partita dalla tribuna. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Una scelta tecnica, non legata a qualsiasi tipo di problema fisico. Dall'arrivo sulla panchina del Napoli di Ancelotti il rapporto tra i due non è mai decollato: Insigne ha pagato e continua a pagare sicuramente il rapporto non idilliaco con il suo allenatore. Ciò ha anche bloccato la trattativa di rinnovo del suo contratto: De Laurentiis non è disposto ad aumentare lo stipendio con il contratto che rimane così in scadenza nel 2022. Il futuro di Insigne così sembra essere più lontano da Napoli.