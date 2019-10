p>GENK NAPOLI INSIGNE ANCELOTTI / Sarà ildi Carload aprire il mercoledì di Champions League facendo visita in Belgio aldopo la vittoria all'esordio contro ildi Jurgen.Tutte le news di calciomercato e non solo:

Lorenzo Insigne non prenderà parte al match: esclusione eccellente per Ancelotti che non punterà sul fantasista azzurro che si non accomoderà nemmeno in panchina, a differenza di Mertens. Una scelta sorprendente: in tribuna anche Faouzi Gholuam. In attacco ci saranno Lozano e Milik.

Ecco il probabile unidici titolare: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Allan, Ruiz; Lozano, Milik.