BARCELLONA INTER JUNIOR FIRPO / Brutta tegola per Valverde a poche ore dal fischio d'inizio di Barcellona-Inter. Contro i nerazzurri, il tecnico blaugrana dovrà fare a meno di Junior Firpo. Come recita la nota ufficiale del club catalano, il 23enne "non sarà disponibile per la partita del Barcellona di questa sera contro l'Inter a causa di un infortunio.

Il difensore ha accusato fastidi alla gamba destra dopo l'allenamento di ieri e i test a cui si è sottoposto stamen hanno confermato un problema muscolare al polpaccio. Il suo ritorno in campo sarà valutato in base al suo recupero. Firpo, acquistato in estate, ha segnato il suo primo gol per il Barcellona nell'ultima gara di Liga, nella vittoria per 0-2 sul campo del Getafe". Firpo era a sua volta chiamato a rimpiazzare Jordi Alba, anche lui infortunato. Vedremo ora quale soluzione troverà Valverde sull'out mancino.