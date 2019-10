CALCIOMERCATO SERIE A DENNIS BRUGGE / Ieri Emmanuel Dennis stava per trascinare con una doppietta il Brugge alla vittoria contro il Real Madrid, poi la squadra di Zidane è riuscita a rinsavire nel secondo tempo rimontando fino a conquistare il pareggio.

Non c'è dubbio, però, che la sfida diandata in scena al 'Bernabeu' abbia messo in evidenza tutti i pregi di questo esterno offensivo capace di agire - proprio come ieri - anche da terminale offensivo con una rapidità e lucidità sotto porta senz'altro fuori dalla norma. Ora il 21enne nigeriano ha inevitabilmente attirato su di sé le attenzioni dei principali club europei, per lui non si può escludere in futuro l'approdo in. L'ostacolo, se mai dovesse confermarsi ad alti livelli, potrebbe essere il prezzo del suo cartellino, ora già vicinissimo ai 20 milioni di euro.