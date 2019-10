LAZIO RENNES INZAGHI / Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani sera all'Olimpico tra la sua Lazio e il Rennes, valida per il secondo turno di Europa League. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lazio chiamata a cancellare la sconfitta rimediata in Romania contro il Cluj: ''Domani per noi è una finale. Veniamo dalla sconfitta in Romania e quindi per noi è molto importante fare risultato contro una squadra forte e organizzata.

Sarà una partita fisica e dovremmo fare una partita importante. Dovremmo avere una buona gestione della palla sapendo che loro possono essere molto insidiosi in ripartenza".

Il cammino nel girone: ''E' molto complicato, l'ho detto sin dall'inizio. Il Cluj era una squadra che aveva già giocato molte partite. Il Rennes e il Celtic hanno la storia dalla loro parte. Noi però abbiamo tutte le possibilità per passare questo turno e vogliamo superarlo assolutamente. Avrei voluto rigiocare le partite con il Siviglia dell'anno scorso perché eravamo contati. Anche con il Cluj c'è grande rammarico. Domani vogliamo invertire la tendenza e tornare a vincere".