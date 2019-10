WOLFSBERGER ROMA CONVOCATI / Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati della Roma in vista della sfida in programma domani contro il Wolfsberger, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League.

Torna a disposizione: assenti gli indisponibili. Tutte le news di calciomercato e non solo:

PORTIERI: Pau Lopez, Cardinali, Mirante.

DIFENSORI: Zappacosta, Jesus, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

ATTACCANTI: Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert.