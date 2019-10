CALCIOMERCATO CAPELLO JUVENTUS MESSI / Fabio Capello, ex tecnico di Juventus, Milan e Roma, è intervenuto sulle frequenze di 'Sky Sport' per parlare dei temi più caldi di questa giornata di Champions League. A partire dalla super sfida di Champions League in programma tra Barcellona e Inter questa sera al Camp Nou. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole su Messi: ''Conte dice che con o senza Messi non cambia nulla? Non è vero, cambia un po'.

Va creato un sistema per bloccarlo, dipenderà poi dalla posizione in campo che occuperà. Messi fa la differenza, sia quando arriva alla porta sia con gli assist. Magari non fa niente per 80 minuti, poi fa due giocate che valgono da sole il prezzo del biglietto''.

Il retroscena di mercato sull'argentino: ''Abbiamo visto per televisione Pelé, poi Maradona e poi Messi. Io ho avuto la fortuna di incontrarli, sono quelli che inventano le cose che gli altri nemmeno pensano. Hanno il genio nel DNA. Lo chiesi in prestito un anno al Barcellona a 16 anni quando lo sfidai al Camp Nou con la Juventus per il trofeo Gamper, ma già mi fecero capire che avrebbero puntato si di lui nonostante la giovane età'''.