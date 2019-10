p>CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO / Felipe, attaccante ecuadoriano fresco di rinnovo di contratto con la, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Simonealla vigilia della sfida di Europa League contro il. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ecco le sue parole sul rinnovo di contratto: ''Sono ancora alla Lazio per il mister, ho parlato con lui e mi ha fatto credere nel progetto. Sono qui anche per la società, un club molto importante a cui devo dire grazie, ma principalmente per lui. Sono molto contento e penso che devo continuare con la testa giusta. Non mi aspettavo di rimanere tanto tempo. Ringrazio anche i compagni, senza di loro non sarebbe stato possibile tutto ciò''.