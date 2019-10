p>CALCIOMERCATO INTER GABIGOL /sta vivendo un periodo d'oro in Brasile con la maglia del: l'attaccante brasiliano di proprietà dell'è in testa alla classifica marcatori del 'Brasilerao' ed è completamente in rinato in patria dopo il fallimento in Europa con la maglia nerazzurra e con quella del. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' Gabigol avrebbe rifiutato due offerte dal campionato cinese, ovvero dal Guangzhou Evergrande e dal Bejing Guoan. Il brasilaino vuole aspettare il Flamengo che, nella metà del mese di novembre, dovrà incontrare l’Inter per discutere del futuro dell’ex giocatore di Santos e Benfica. Non tramonta inoltre la pista europea, da sempre il grande sogno del giocatore carioca.