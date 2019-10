CALCIOMERCATO MILAN BOBAN MALDINI GIAMPAOLO / In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Giampaolo. Sul tecnico ci sono divergenze in seno alla società, nella fattispecie tra Zvominir Boban e Paolo Maldini.

Il CEO rossonero - secondo quanto risulta anche a Calciomercato.it - ha spinto per l'esonero dell'allenatore dopo la pesante sconfitta casalinga contro ladi domenica sera, già la quarta nelle prime sei giornate di. Alla fine, però, è passata la linea del direttore tecnico, sponsor in estate dell'ex Sampodoria e pertanto favorevole a concedere almeno un'altra chance all'allenatore di Bellinzona. Chiaro che un altro ko sabato contro il Genoa, a meno di clamorose sorprese, metterebbe stavolta la parola fine alla sua avventura sulla panchina rossonera, come richiesto a gran voce anche da tutta la tifoseria.

Amato/Trotta