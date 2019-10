GUIDOLIN CONTE SARRI GIAMPAOLO FUTURO/ Conte,Sarri, Giampaolo e il suo futuro. Questi e altri gli argomenti contenuti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Francesco Guidolin, ex tecnico, tra le altre squadre, di Udinese, Parma, Palermo e Bologna.

Nella seconda giornata di Champions League che si è aperta ieri, ottima Juventus contro il Bayer Leverkusen, peccato per la sconfitta dell'Atalanta contro lo Shakhtar...

"La Juventus molto bene. Ha dato una grande prova di forza, mostrando qualità e talento. Peccato per l'Atalanta perché ha giocato bene, ma putroppo non è arrivato il risultato. La squadra di Gasperini anche ieri si è dimostrata aggressiva, la solita bellissima Atalanta".

A Barcellona stasera impegno proibitivo per l'Inter?

"Assolutamente no. L'Inter un pò alla volta sta prendendo consapevolezza della sua crescita, è una squadra composta da ottimi giocatori e guidata alla grande. Sicuramente sarà difficile anche per i catalani".

Il Napoli in casa del Genk però pare nettamente favorito?

"Sicuramente può fare molto bene, ma in Europa non bisogna prendere sottogamba nessun avversario.

Le squadre vanno a 1000 all'ora, quelle dei campionati cosiddetti minori aspettano la Coppa per dare tutto".

Siamo solo all'inizio della stagione, ma Inter-Juventus di domenica prossima potrà già dire già qualcosa?

"No, ancora è presto. Mi aspetto una partita molto equilibrata e aperta a qualsiasi risultato. Comunque vada, non emetetrà nessuna sentenza. Il ritorno invece potrebbe essere più decisivo".

L'Inter può strappare lo scudetto alla Juventus?

"La Juventus la vedo ancora favorita, ha vinto e si è rinforzata ulteriormente. Penso però che l'Inter abbia la possibilità di stare addosso ai bianconeri per tutto il campionato e ha tutte le possibilità di competere per lo scudetto".

Concordi con chi ritiene Conte un valore aggiunto?

"Io sono un allenatore, quindi penso che un tecnico conti molto in generale. Conte sicuramente è un valore aggiunto, come altri".

Su Sarri invece c'è sempre un pò di scetticismo. Qualcuno è convinto che non sia da Juventus. La tua idea?

"Non concordo con chi pensa questo. Per me Sarri ha meritato la Juventus per quello che ha fatto in carriera".

Giampaolo a rischio, come vedi questa situazione?

"Non so cosa dire. Queste cose è difficile valutarle da fuori".

E Guidolin è pronto per tornare in pista?

"Mai dire mai".