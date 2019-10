CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO WENGER / In questi giorni di tanto parlare sull'eventuale post Giampaolo, è stato accostato di nuovo alla panchina del Milan Arsene Wenger.

In eccellenti rapporti con l'Ad rossonero Gazidis, col quale ha lavorato ai 'Gunners', nelle scorse ore il tecnico francese è uscito allo scoperto a proposito delle sua voglia di tornare a lavorare: "Da quando ho lasciato l'ho ricevuto alcune proposte interessanti e ne sto valutando alcune - le sue parole al 'Mirror' a margine del premio 'Legends of Football 2019' - Mi rivedrete di nuovo su una panchina. Quando, non lo so esattamente. Mi sono divertito a stare un po' distante. Ero riluttante a rientrare a caldo. Ancora oggi non posso vivere con il fatto che non andrò mai più in panchina. Quello che voglio di sicuro è condividere quello che so e che ho imparato. Mi piacerebbe provare ancora una volta l'intensità della competizione", ha concluso.