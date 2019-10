NAPOLI MERTENS SARRI JUVENTUS - Dries Mertens è arrivato al Napoli nell'estate del 2013 dal Psv Eindhoven, ma si è espresso nel migliore dei modi al secondo anno di Maurizio Sarri sulla panchina partenopea, quattro anni dopo l'approdo in Campania.

Complici l'addio di Gonzalo, passato alla, e l'infortunio di, il belga è stato lanciato al centro d'attacco diventando fondamentale e concludendo la stagione con ben 38 gol all'attivo. Prima, però, il rapporto tra i due non è stato dei più semplici: "Avevo parlato molto con Sarri nei mesi precedenti, quando non giocavo - spiega a 'Voetbal Sport/Magazine' - Nel suo primo anno sono sceso in campo da titolare sei volte, ogni settimana mi chiamava nel suo ufficio e mi diceva quanto gli dispiacesse non potermi schierare dal primo minuto. Mi ha fatto davvero impazzire e spesso mi sono arrabbiato, ma mi chiedeva di capire il suo punto di vista".