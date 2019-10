Napoli, Mertens e il rinnovo che non arriva

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS RINNOVO CONTRATTO - Dries Mertens continua a segnare con la maglia del Napoli, è a un solo gol dal Diego Armando Maradona, ma il suo contratto è in scadenza nel giugno 2020.

Al momento, però, resta ampia la distanza tra le parti e crescono le probabilità di un addio a fine stagione: "Non so ancora quale sarà il mio futuro - le sue parole al belga 'Voetbal Sport/Magazine' - Il mio obiettivo è fare una ottima stagione con la maglia del Napoli, il resto si vedrà. Ho ancora sette mesi di contratto, alla fine dell'annata valuterò se rinnovare o meno. Non escludo nulla, ma al momento è ancora presto per parlare di qualsiasi cosa".