CALCIOMERCATO JUVENTUS CUADRADO RINNOVO CONTRATTO - Juan Cuadrado è ormai uno dei veterani della Juventus. Arrivato nell'estate del 2015 dal Chelsea, il 31enne esterno ha conquistato gli allenatori che si sono succeduti, Allegri prima e Sarri poi. La duttilità, unita a grande corsa e buona tecnica, fanno del colombiano un giocatore polivalente, in grado di ricoprire più ruoli, come già successo in questo primo scorcio di stagione. Decisivo a Madrid contro l'Atletico in Champions League, con un gol bellissimo da esterno d'attacco, l'ex Fiorentina sta dimostrando tutto il suo valore anche come esterno destro di difesa.

Gli infortuni di Mattiaavevano creato un buco sulla corsia e Sarri non ha esitato a schierare Cuadrado in quel ruolo, un ritorno al passato per il Nazionale di. Anche ieri, contro il, ha disputato una grande partita, certificata dalle parole dell'allenatore bianconero al termine del match. Il suo contratto è in scadenza alla fine della stagione in corso, ma è facile pensare che il prolungamento arriverà nei prossimi mesi. Nel frattempo, però, lo spostamento di Cuadrado in difesa può chiudere, di fatto, all'arrivo di altri terzini nella finesta di mercato di gennaio: Danilo e De Sciglio possono essere schierati indistintamente a destra e a sinistra, in modo da far rifiatare anche, con la batteria degli esterni che sale così a quota quattro.