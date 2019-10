Genk-Napoli, il Ds 'sponsorizza' i gioielli. E svela un retroscena su Milinkovic-Savic

CALCIOMERCATO GENK-NAPOLI MILINKOVIC-SAVIC LAZIO VANDEVOORDT CUESTA MAEHLE - Stasera il Genk affronterà il Napoli per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, ma c'è spazio anche per parlare di calciomercato. Il club belga, da sempre, produce giocatori di altissimo livello, pronti poi a volare in Serie A, come accaduto con Milinkovic-Savic e Koulibaly, solo per citarne alcuni.

"Investiamo molto nell'accademia, tendiamo a costruire in casa i giocatori - le parole di Dimitri, direttore sportivo del Genk, a 'Sky' - Il nostro campionato è importante per valorizzare i talenti che mandiamo subito in campo in prima squadra da giovanissimi". Il dirigente svela, poi, un retroscena relativo alla cessione di Milinkovic-Savic alla: "Grazie e quei soldi abbiamo ricostruito la squadra, visto che non ci trovavamo in un momento felice, e siamo riusciti a vincere il titolo l'anno scorso. Koulibaly? È nel cuore di tutti noi, ci sarà un benvenuto caloroso per lui". Infine, De Condè ha parlato dei futuri talenti pronti ad esplodere: "? Sì, ma non è il solo. Ci sono anche il difensore colombianoe l'esternoche sono molto forti".