CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MOU / Nonostante sia senza panchina ormai da diversi mesi, José Mourinho è lo stesso in grado di orientare le dinamiche di calciomercato. Dopo il deludente 2-2 casalingo contro il Bruges, il nome del portoghese è tornato di moda in ottica Real Madrid, ma l'idea di far tornare nella capitale iberica l'ex Manchester United non è nata solamente in queste settimane.

Secondo il 'Daily Star', infatti, in estate Florentinoavrebbe interrotto le trattative per Paulproprio in previsione di una possibile reunion con Mou che, come è noto, non ha certo instaurato un rapporto idilliaco con il centrocampista francese, nel mirino anche della. Inoltre, stando alle indiscrezioni in possesso del tabloid britannico, il presidente dei Blancos avrebbe anche tentato di forzare l'addio di, altro calciatore con cui lo Special One ha avuto più di un problema in passato, tuttavia superabile in caso di chiamata da Madrid.