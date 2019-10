Bayern Monaco, Coutinho ha convinto tutti

BAYERN MONACO COUTINHO RISCATTO BARCELLONA - Arrivato al Bayern Monaco sul finire della scorsa sessione di mercato, Philippe Coutinho si è subito inserito negli schemi dell'allenatore Niko Kovac e sta tornando sui suoi livelli abituali.

Tanto da aver convinto la società bavarese a riscattarlo dal, club che lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 120 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Germania, anche il brasiliano sarebbe felice di restare in Baviera dove ha ritrovato smalto e sorriso, persi nell'esperienza in Catalogna.