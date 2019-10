CALCIOMERCATO INTER VIDAL CONTE BARCELLONA - Stasera Barcellona-Inter si affronteranno in campo per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, ma i dirigenti delle due squadre potrebbero trovarsi al tavolo delle trattative nei prossimi mesi per discutere di Arturo Vidal.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il cileno continua ad essere un obiettivo dei nerazzurri, e in primis dell'allenatore Antonio, per rinforzare il centrocampo. Già cercato la scorsa estate, nel mercato di riparazione di gennaio potrebbe tornare di moda e la presenza in Spagna dei dirigenti del club dipotrebbe portare a nuovi contatti con l'entourage del 32enne mediano, che sta trovando pochissimo spazio in questo inizio di stagione con il tecnico dei catalani, Ernesto