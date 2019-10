BARCELLONA INTER FORMAZIONI DIRETTA TV CALCIOMERCATO / Stasera al 'Camp Nou' l'Inter sfiderà i padroni di casa del Barcellona nella seconda giornata del Gruppo F di Champions League. Sarà una sfida molto difficile e importante per i nerazzurri in chiave qualificazione agli ottavi, considerato il misero punto raccolto all'esordio contro i cechi dello Slavia Praga. Il grande assente sarà Romelu Lukaku, rimasto a Milano a causa di un leggero affaticamento al quadricipite. Conte dovrà fare di necessità virtù e al posto del belga appare intenzionato a schierare Lautaro Martinez, uno dei tre nerazzurri da tempo nel mirino proprio dei blaugrana, che arrivano all'incontro con l'incognita Messi. Calciomercato.it vi propone un approfondimento della gara tra probabili formazioni, diretta tv e mercato.

Barcellona-Inter, Conte suona la carica. Lautaro al posto di Lukaku. Dubbio Messi per Valverde

Niente Juventus (avversario fra quattro giorni), nella testa di Antonio Conte c'è solo Barcellona-Inter: "Per noi sarà uno step fondamentale, siamo venuti qui per giocarci le nostre carte con convinzione e voglia - ha dichiarato l'allenatore interista nella conferenza di vigilia - E' una settimana bella intensa per noi. Prima il Barcellona e poi la Juventus, ma come dico sempre ai miei calciatori, la nostra partita, quella della vita, è questa che dobbiamo giocare". Lautaro Martinez è in pole per sostituire l'infortunato Lukaku. Con l'argentino ci sarà Alexis Sanchez, l'ex della sfida. Occhio, però, alla sorpresa Politano e quindi all'ipotesi 3-4-3. In tal caso l'ex Sassuolo e il cileno agirebbero ai lati del 'Toro'. In difesa è certo il ritorno di Godin, mentre è ballottaggio per una maglia a centrocampo tra Barella (favorito) e Vecino.

Sponda blaugrana, Valverdeha fatto intendere di temere molto i nerazzurri: "Hanno iniziato in maniera spettacolare, vincendo sempre in campionato.

Ci aspetta una partita difficile e non si può far riferimento all'anno scorso perché questa è un'altra Inter, solida e molto diffiicle da colpire". Il tecnico è alle prese col dubbio. Nelle ultime ore, tuttavia, si è fatta larga l'ipotesi panchina col possibile ingresso in campo nella ripresa qualora - soprattutto - le cose si stessero mettendo male per Pique e compagni. Il 21enne Carlescandidato a sostituire il fuoriclasse argentino. Con lui, nel tridente d'attacco,

LE PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets, De Jong; Perez, Suarez, Griezmann. A disp.: Neto, Todibo, Semedo, Rakitic, Vidal, Aleña, Messi. All.: Valverde

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez.

A disp.: Padelli, Ranocchia, Biraghi, Gagliardini, Candreva, Politano, Esposito. All.: Conte

DOVE VEDERLA

Barcellona-Inter sarà visibile su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. La diretta testuale della sfida del 'Camp Nou' potrà essere seguita su Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, da Lautaro a Vidal: i giocatori nel mirino al 'Camp Nou'

Il match di stasera sarà ovviamente anche una 'vetrina' in ottica calciomercato Inter. Saranno almeno tre i calciatori nerazzurri che la dirigenza blaugrana guarderà con particolare attenzione. Parliamo di Skriniar, Stefano Sensi e Lautaro Martinez, con quest'ultimo entrato nei radar del Barça giusto qualche mese fa, ben 'sponsorizzato' da un certo Leo Messi. L'argentino, così come l'ex Sassuolo e il difensore slovacco, potrebbero essere i futuri obiettivi di mercato del Barcellona, anche se bisogna specificare che il club targato Suning non ha alcuna intenzione di liberarsene. Anzi proprio con l'entourage del 'Toro' è in trattativa per rinnovare il contratto, alzando o togliendo del tutto la clausola fissata a 111 milioni di euro. Va detto che pure per Marotta e Ausilio l'incontro delle 20.55 potrebbe essere interessante in chiave campagna acquisti che verrà. Due i giocatori nel mirino, Arturo Vidal (per il quale sarebbe previsto un nuovo assalto a gennaio) e Ivan Rakitic. Entrambi dovrebbero però partire dalla panchina.