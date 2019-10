JUVENTUS INTER SARRI / Maurizio Sarri non molla un colpo. Nemmeno il tempo di archiviare la netta vittoria in Champions League sul Bayer Leverkusen, che il tecnico bianconero si proietta sul Derby d'Italia in programma domenica sera a 'San Siro' contro la capolista Inter.

Il tecnico bianconero inizierà a studiare fin da subito nei minimi dettagli la compagine di Conte e potrebbe optare per qualche cambio rispetto alla formazione schierata martedì sera contro i tedeschi.

Non appena terminato il match dell''Allianz Stadium', Sarri ha ordinato agli uomini rimasti in panchina e ai subentrati (Dybala, Ramsey e Bentancur) di svolgere un breve allenamento atletico in campo. Emre Can, Rugani (addirittura in tribuna), Rabiot e Demiral - non utilizzati dal tecnico - insieme all'ex Arsenal e ai due sudamericani hanno provato scatti e allunghi sotto gli occhi dei preparatori fisici: una sgambata utile per mantenere la condizione e prepararsi al meglio ai prossimi impegni. L'Inter è vicina, Sarri vuole tenere tutti i suoi campioni sulla corda.