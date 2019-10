Marchisio, conferenza stampa d'addio al calcio?

MARCHISIO CONFERENZA ADDIO / E' prevista per domani la conferenza stampa indetta da Claudio Marchisio all'Allianz Stadium. L'ex centrocampista della Juventus è svincolato dopo la fine della sua esperienza allo Zenit San Pietroburgo.

Il giocatore darà un annuncio importante, che secondo la 'Gazzetta dello Sport' dovrebbe essere quello dell'addio al calcio giocato, a 33 anni. Marchisio di recente ha rifiutato numerose proposte provenienti dall'estero, progetti che non lo hanno convinto fino in fondo. Lo stop definitivo potrebbe arrivare anche in considerazione di condizioni fisiche mai tornate veramente ottimali dopo il grave infortunio al ginocchio nel 2016. 'Tuttosport' ipotizza per lui un futuro nelle giovanili bianconere, ma non nell'immediato.