CALCIOMERCATO JUVENTUS DE JONG DE LIGT BARCELLONA / Tra i protagonisti di Barcellona-Inter di questa sera, anche Frenkie de Jong, diventato già un inamovibile del centrocampo blaugrana. L'ex Ajax è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche dell'ex compagno di squadra de Ligt.

"Ho visto solo due sue partite, ma credo si stia comportando bene - ha spiegato - Certo che lo avrei voluto con me al Barcellona, ma non gli ho mai detto niente, la scelta era sua. Allaha trovato una delle squadre più forti d'Europa". Sulla sfida con i nerazzurri: "Conte avrà sicuramente in mente qualcosa, ma noi siamo pronti.ci mancherà, ma siamo forti ugualmente e pensiamo di poter vincere. Mi sento spesso con, ora dovrò affrontare la sua difesa. Cercheremo di trovare dei buchi, se ci sono...".