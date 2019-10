JUVENTUS BAYER DE LIGT INTER / Matthijs de Ligt punta l'Inter. La Juventus archivia con un roboante 3-0 la pratica Bayer Leverkusen in Champions League, proiettandosi verso il big match di domenica con i nerazzurri.

Il difensore olandese, uno dei migliori in campo ieri sera contro i tedeschi, freme in vista del Derby d'Italia di 'San Siro' al cospetto dell'undici allenato da Conte: "Non credo si possa dire che loro sono i favoriti. L'Inter ha fatto un grande inizio di stagione, ma anche noi stiamo facendo bene. Abbiamo fatto solo un pareggio, poi abbiamo vinto il resto delle partite. Sarà una grande gara: non vedo l'ora di scendere in campo per giocarla. Spero, ovviamente, che la Juve possa portare a casa la vittoria - le parole di de Ligt in zona mista - E' davvero molto bello affrontare. Certamente in campo saremo avversari, ma fuori lui è un mio caro amico".