CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MANCHESTER CITY GABRIEL JESUS / Juventus e Inter sono alla finestra per intercettare novità sul futuro di Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano ha dichiarato di non essere contento del suo utilizzo al Manchester City, per le prossime sessioni di mercato potrebbe trattarsi di un nome caldo per bianconeri e nerazzurri.

Emerge anche un retroscena interessante dalla Germania: la 'Bild' infatti scrive che il giocatore in estate era stato offerto al, per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro. Ma i bavaresi avrebbero rifiutato, avendo come obiettivo soltanto un altro giocatore dei Citizens, vale a dire. Gabriel Jesus insomma è già ritenuto sacrificabile da, si attendono sviluppi soprattutto se la frattura dovesse consumarsi definitivamente.