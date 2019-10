BARCELLONA INTER MILITO CONTE / Dici Barcellona-Inter e dici Milito. L'argentino fu uno dei protagonisti assoluti dell'impresa dei nerazzurri nel 2010, quando in semifinale ebbero la meglio sui catalani.

L'Inter torna ora al Camp Nou per provare a ripetere quelle gesta, ecco il commento del 'Principe' al 'Corriere dello Sport': "Giocare al Camp Nou è complicato, ma l'Inter ha la possibilità di fare bene anche se si troverà di fronte una grande squadra. Non conoscoma è un ottimo allenatore, ha trasmesso mentalità vincente. Ciò che ha fatto finora è impressionante., ha posto le basi per una grande stagione. Spero che l'Inter stasera possa vincere".