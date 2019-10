BARCELLONA INTER FORMAZIONI TV / L'Inter all'esame Barcellona in attesa della supersfida di campionato contro la Juventus. Antonio Conte deve riscattare il passo falso all'esordio in Champions League contro lo Slavia Praga ed è costretto a rinunciare a Lukaku, rimasto a Milano per un affaticamento muscolare. Sarà l'ex Alexis Sanchez ad affiancare Lautaro Martinez, per il resto in campo i titolarissimi nello scacchiere nerazzurro.

Barcellona-Inter, le probabili formazioni

Il Barça, almeno in partenza, dovrebbe rinunciare invece a, non al meglio della condizione. Valverde punterà su Carles Perez nel tridente offensivo insieme a Suarez e. Il match del 'Camp Nou' sarà trasmesso in diretta su 'Sky Sport' per gli abbonati all'emittente satollare, con calcio d'inizio alle 21.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet Junior Firpo; de Jong, Busquets, Arthur; Carles Perez, Suarez, Griezmann. All.: Valverde

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez. All.: Conte