JUVENTUS HIGUAIN / SI è preso la ribalta Gonzalo Higuain. Anche in Europa dopo la prodezza firmata in campionato nel big match di agosto contro il Napoli. Da esubero a colonna portante dell'attacco della Juventus, con Maurizio Sarri che sembra aver rigenerato il 'Pipita' dopo una stagione deludente tra Milano e Londra. Schierato in coppia con Cristiano Ronaldo e preferito al connazionale Dybala, il numero 21 non ha tradito le attese del mister campano nella notte di Champions League.

Partita a tutto tondo ieri sera contro il Bayer Leverkusen da parte del numero 21, che oltre a realizzare la rete del vantaggio con un potente destro all'angolino ha partecipato con una bella azione personale al raddoppio di Bernardeschi.

Un Higuain rinato, che oltre a pungere sottoporta ha giocato con altruismo mettendosi a disposizione dei compagni e di Ronaldo. Ritrovato ad alti livelli, l'argentino era praticamente ad un passo dall'addio in estate dopo il ritorno alla Continassa dal doppio prestito prima ale poi al Chelsea.

Alla fine le contingenze del mercato e la volontà di giocarsi le proprie carte in bianconero hanno portato alla conferma del bomber classe '87, che grazie anche alla fiducia del mentore Sarri ha ritrovato lo smalto che sembrava perduto. Due gol belli e pesanti in questa prima parte di stagione, oltre ad un rendimento da top che potrebbero spingere la Juventus a trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021. Higuain attualmente percepisce un ingaggio di 7,5 milioni di euro all'anno, che la Juventus punterebbe a spalmare con un prolungamento per una o due stagioni. Il 'Pipita' ha riconquistato la Juve e adesso non vuole più mollarla.