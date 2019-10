Fiorentina, rinnovo in arrivo per Castrovilli: le cifre

CALCIOMERCATO FIORENTINA CASTROVILLI / Nelle prime gare di questa stagione ha incantato e contro il Milan ha trovato il suo primo gol in Serie A. Gaetano Castrovilli è una delle notizie più liete dell'avvio di stagione della Fiorentina.

Il club viola, come confermato anche da Joe Barone, sta lavorando per il rinnovo del contratto. Il dsvuole blindare il centrocampista fino al. Secondo il 'Corriere dello Sport', si parla di un ingaggio aumentato a 500mila euro l'anno a salire fino al milione di euro, con bonus legati ai gol, alle presenze in Nazionale e agli obiettivi del club.