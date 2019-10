COPA LIBERTADORES RIVER PLATE BOCA JUNIORS / Il River Plate prevale ancora una volta sul Boca Juniors e vede la finale di Copa Libertadores. Nella rivincita dello scorso anno, i Milionarios vincono per 2-0 nella semifinale di andata al Monumental. Apre Borré, al 7', su calcio di rigore assegnato grazie al Var.

Il Boca reagisce bene e poco prima della fine del primo tempo avrebbe la palla del pareggio, sprecata però incredibilmente da. Nella ripresa, è quasi un monologo River e il 2-0 arriva al 70' con un tocco sottoporta di Ignacio. Piove sul bagnato per gli Xeneizes, con Capaldo che nel finale viene anche espulso e non ci sarà dunque nel match di ritorno, il 23 ottobre, alla Bombonera. Servirà un miracolo al Boca per ribaltare il risultato.