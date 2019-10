Inter, minaccia Barcellona per Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ / Tutto pronto per Barcellona-Inter di questa sera in Champions League. Sfida importante per verificare le ambizioni della squadra di Conte, che dopo aver impressionato nelle prime gare di campionato si mette alla prova anche in Europa.

Possibili risvolti di mercato nel match del Camp Nou, con i blaugrana che osserveranno molto attentamente Lautaro. L'attaccante nerazzurro interessa e secondo il 'Corriere dello Sport' ha uno sponsor d'eccezione, vale a dire Lionel, che stravede per il suo compagno di nazionale. L'Inter però vuole arrivare, entro la fine di ottobre, a blindare Lautaro con il rinnovo fino ale magari l'eliminazione della clausola rescissoria da 111 milioni.