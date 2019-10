MILAN GIAMPAOLO / Ultima spiaggia per Marco Giampaolo. L'allenatore del Milan confermato con riserva dopo l'ennesimo ko stagionale di domenica contro la Fiorentina. Giampaolo è chiamato ad un'immediata reazione sabato sera nell'anticipo contro il Genoa, dove in caso di sconfitta un suo esonero sarebbe inevitabile come riporta 'Tuttosport'.

Ieri mattina a Milanello c'è stato un vertice tra Maldini, Massara e il tecnico, durato circa mezz'ora e in un clima costruttivo.

Assente Boban invece perché impegnato per degli incontri istituzionali a Casa Milan. La dirigenza si augura una pronta reazione da allenatore e squadra dopo un deludente inizio di stagione, conche ha avrebbe manifestato il proprio malumore per i risultati negativi di questo inizio di campionato. In caso di ko al 'Ferraris' ed esonero di Giampaolo, resterebbe quello diil nome più caldo per la panchina del Milan. L'exsi è tirato fuori, mentresarebbe un po' defilato. Difficili, visto anche l'ingaggio, le opzioni