TOTTENHAM ALLEGRI POCHETTINO / Tottenham travolto dal Bayern Monaco per 7-2 a domicilio nel match di Champions League. Sconfitta dai contorni catastrofici per gli 'Spurs', con Mauricio Pochettino per la prima volta non così saldo in panchina dal suo arrivo a Londra nel maggio 2014.

Scotta la posizione del tecnico argentino (sotto contratto fino al 2023, ndr), con il presidenteche ha richiamato squadra ed allenatore ad una pronta reazione dopo la 'scoppola' contro i bavaresi.

Ieri sera nel nuovo 'White Hart Lane' - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - era segnalato in tribuna Massimiliano Allegri, in vacanza e 'disoccupato' di lusso dopo il divorzio dalla Juventus, con cui è ancora comunque contrattualmente legato per un'altra stagione. Pista calda quella che porta al mister livornese, che sarebbe la prima scelta del Tottenham in caso di ribaltone in panchina. Allegri, che lunedì era presente ad un evento a Milano dove aveva dribblato le domande sul futuro, piace anche a Manchester United, Real Madrid e PSG.