JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN DE LIGT / Prova praticamente perfetta questa sera per Matthijs de Ligt. Il difensore olandese della Juventus è soddisfatto dopo il 3-0 rifilato dai bianconeri al Bayer Leverkusen e si proietta sul big match di campionato in programma domenica sera contro l'Inter: "Oggi è stata una vittoria davvero importante. Sapevamo che dovevamo conquistare i tre punti dopo il pareggio all'esordio contro l'Atletico a Madrid.

Vincere con tre gol di scarto e senza subirne è un qualcosa di molto positivo. L'Inter? Non credo che si possa dire che loro sono i favoriti. Noi abbiamo fatto solo un pareggio, poi abbiamo vinto il resto delle partite. Sarà una grande gara, non vedo l'ora di scendere in campo per giocarla. Spero ovviamente che la Juve possa portare a casa la vittoria. E' davvero molto bello affrontare. Certamente in campo siamo avversari, ma fuori lui è un mio caro amico. Sarà veramente bello sfidarlo".