JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN SARRI / Maurizio Sarri nella conferenza post Juventus-Bayer Leverkusen ha parlato anche del tridente Higuain, Dybala e Ronaldo: "Non è piaciuto come qualcuno ha riportato le mie parole, che fosse una favola da bar giocare con tutti e tre insieme dall'inizio.

Ho detto una cosa diversa: io, seduto al bar, avrei detto che è una suggestione di grande livello. Però bisogna poi trovare l'equilibrio e in un momento in cui la squadra è in costruzione non è pronta probabilmente per supportare questi tre giocatori contemporaneamente. L'obiettivo finale è comunque quello di portarcela, anche se poi abbiamo delle soluzioni alternative sulla trequarti. Poi, quando rientrerà Douglas Costa, possiamo anche tornare a qualcosa di diverso"