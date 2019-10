JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN SARRI / Maurizio Sarri ha analizzato il successo per 3-0 della Juventus nel match di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Il tecnico ha affrontato diversi temi del match in conferenza stampa: "Il Bayer ha grandi qualità di palleggio, siamo stati pazienti e bravi a creare tanto nel momento in cui sono calati. Abbiamo fatto una partita di sostanza, a tratti di qualità. E anche dietro abbiamo concesso poco. Bernardeschi? L'ho visto in netta crescita negli ultimi allenamenti, meritava di giocare. Con una squadra come il Bayer, che concede degli spazi, uno con la sua gamba poteva essere importante. E Ramsey, dopo tanto tempo, aveva giocato tre partite di fila.

Ramsey è più un palleggiatore, ha grande qualità nello stretto e bravo con le squadre chiuse. Bernardeschi invece attacca meglio gli spazi, per caratteristiche e accelerazioni è un po' più performante quando ha campo. de Ligt e Bonucci stanno impostando meglio da dietro e siamo anche più solidi, questo grazie alla crescita individuale di Cuadrado. Barzagli lo aiuterà velocemente in alcune situazioni difensive in cui difetta. Viste le qualità tecniche e di corsa che ha, può diventare un terzino di grande livello. Bonucci ha iniziato in maniera straordinaria: con l'infortunio di Chiellini, che per noi è pesante anche a livello mentale, si è caricato un grande bagaglio sulle spalle da capitano vero".