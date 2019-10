TOTTENHAM POCHETTINO BAYERN MONACO / Sconfitta clamorosa per il Tottenham, che perde addirittura 7-2 in casa contro il Bayern Monaco. Una serata totalmente da dimenticare per gli Spurs, fischiati dai propri tifosi al fischio finale. I londinesi sono in un momento particolare, Pochettino sente scricchiolare la panchina e Allegri è in agguato. Il manager argentino ha parlato nel postpartita: "Non c'è bisogno di molto tempo per spiegare questa partita.

Abbiamo cominciato bene, poi siamo stati anche sfortunati", ha detto a 'BT Sport'.

L'allenatore degli inglesi ha continuato: "Il Bayern è stato chirurgico, nel calcio può succedere. Siamo delusi e arrabbiati, ma dobbiamo restare insieme. La finale di tre mesi fa? Magari vi annoierò, ma il calcio è oggi e non ieri. E' su quello che fai oggi e domani, non su quello che è già successo. Loro segnavano a ogni tocco, è dura da accettare ma bisogna essere forti e andare avanti. L'unico modo per recuperare è reagire e credere in se stessi. Non bisogna trovare un colpevole o provare a scappare dalla situazione".