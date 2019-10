ATALANTA SHAKHTAR DONETSK PALOMINO / Triste per la socnfitta della sua Atalanta contro lo Shakhtar Donetsk, Palomino ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Siamo un po' tristi per aver perso così.

E' pesante - spiega ai canali ufficiali del club - Sicuramente qualcosa ci ha fatto imparare questa partita, dobbiamo fare qualcosa in più. Ora pensiamo alla partita col Lecce. Oggi in questa partita abbiamo provato a giocare e pressare alto. Peccato anche per il rigore, ci è mancato anche l'ultimo passaggio. La Champions è così, ci sono squadre difficili. Dobbiamo migliorare se vogliamo continuare in questa competizione".