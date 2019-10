JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN BOSZ / Peter Bosz non cerca scuse dopo la netta sconfitta per 3-0 del Bayer Leverkusen in Champions League contro la Juventus.

Il tecnico dei tedeschi ha dichiarato in conferenza stampa al termine del match dell''Allianz Stadium': "Hanno meritato la vittoria, abbiamo commesso troppo errori in difesa che abbiamo pagato a caro prezzo. La differenza a livello di esperienza è stata netta: la Juve è abituata a certi palcoscenici, noi siamo ancora in fase di costruzione per questi contesti".