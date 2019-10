SARRI JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN / Missione compiuta. La Juventus schianta il Bayer Leverkusen 3-0 e si prende la vetta del girone di Champions League grazie a una prestazione davvero convincente. Higuain, Bernardeschi e Ronaldo mandano a casa i tedeschi con zero punti e i bianconeri posso arrivare con serenità al big match con l'Inter. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel postpartita della sfida dell'Allianz Stadium ecco le parole dl tecnico della Juve Maurizio Sarri a 'Sky Sport':

Sulla scelta di Bernardeschi.

Mi era piaciuto negli ultimi allenamenti, poi questi avversari quando pressano non accorciano molto dietro e lasciano spazi, la gamba di Bernardeschi poteva tornarci utile e poi volevo far riposare Ramsey.

La miglior Juventus dell'anno.

Certi sprazzi di partita col Napoli sono stati più qualitativi, ma oggi era difficile perché loro hanno grande possesso palla e questo ci ha tolto energie e iniziativa nel primo tempo.

Poi siamo venuti fuori bene e loro sono calati.

Dà grande fiducia non subire tiri in porta in una partita di Champions

Abbiamo giocatori in crescita, Cuadrado si sta inserendo in questo ruolo sempre più con grande naturalezza, de Ligt sta crescendo in maniera esponenziale. Ci siamo mossi meglio, anche se dobbiamo migliorare. Negli ultimi 20 metri al Bayer è mancato qualcosa.

Su Cuadrado: magari potrebbe attaccare di più?

Lo ta facendo nei tempi e coi modi giusti, con palla dalla parte opposta è stato ordinato, non ci ha mai scomposto. L'unico margine di miglioramento è la fase difensiva individuale, sta troppo per terra, fa qualche fallo evitabile e prende gialli evitabili, può migliorare nelle chiusure. Lavorando con Barzagli migliorerà anche su questo.

L'uscita di Szczesny?

Mi sembra che abbia realizzato un po' in ritardo. Non l'ho rivista, ma dalla panchina mi è sembrato che si fosse fermato, poi ripartito e di nuovo fermato.

Sul tridente Dybala-Higuain-Ronaldo.

Il fatto del bar era una cosa domanda sulla gestione di tutti e tre insieme, poi su ogni risposta viene montato qualcosa. Se sono al bar è un'ipotesi affascinante, ma se sono in panchina devo pensare all'equilibrio, poi se la squadra mostrerà equilibrio si potrà fare, in questo momento mi sembrava prematuro.