JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN SARRI / Felice per la vittoria della Juventus contro il Bayer Leverkusen, Cuadrado ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono molto contento e orgoglioso per la partita fatta dalla squadra. Pian piano la squadra sta arrivando a fare quello che chiede il mister - spiega ai microfoni di 'Sportmediaset' - Solidità? Sicuramente, oggi abbiamo fatto una prestazione bellissima.

Loro palleggiavano molto bene ma noi ne avevamo già parlato di tenere duro e alla fine abbiamo preso in mano la partita. Queste partite sono importantissime, si devono giocare sempre con voglia e determinazione.in lotta per lo scudetto? Certo, l'Inter è una grandissima squadra, ha giocatori importanti e ha tutto per essere lì e noi cercheremo di fare del nostro meglio per stare nei primi posti, ma non è facile. Dovremo lavorare per arrivarci".