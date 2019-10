JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN BERNARDESCHI / Titolare a sorpresa, Federico Bernardeschi è stato uno dei protagonisti di Juventus-Bayer Leverkusen, realizzando anche un gol. Il calciatore nel post gara ha parlato a 'Sky': Sono contento perché ho lavorato bene in questo periodo nonostante le difficoltà. E' un grande vittoria e una grande prestazione.

Intristito? Io lavoro sempre, devi sempre dimostrare in allenamento durante la settimana: tenersi in forma e in condizione per farsi trovare pronti quando arriva la chiamata. Trequartista? Mi piace tanto giocare lì, spazio su tutto il fronte: il mister mi ha chiesto di pressare e credo che tutti i tre davanti sono stati bravi. Così si vincono le partite: abbiamo sempre sporcato tutte le loro giocate. Inter? E' una gara importante ma il campionato è lungo. Siamo preparati a giocare queste partite: andremo a Milano con la consapevolezza di essere la Juventus".