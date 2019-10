TOTTENHAM POCHETTINO ALLEGRI / Sette gol incassati in casa dal Bayern Monaco: il Tottenham ha vissuto una serata da incubo in Champions, la stessa competizione che lo scorso anno ha fatto sognare gli 'Spurs'. In questa stagione però per Pochettino le cose non stanno andando per il meglio: sesto posto in Premier, con già 10 punti di distacco dal Liverpool, ultimo posto nel girone di Champions con appena un punto conquistato.

Un rendimento che impone riflessioni su, la cui permanenza a fine stagione è già poco probabile: se i risultati non dovessero registrare una sterzata in senso positivo, ecco che il manager argentino potrebbe essere sollevato dall'incarico già nelle prossime settimane. Una possibilità che si legherebbe a quella di vedere Massimilianosulla panchina del Tottenham: l'ex Juventus è uno dei candidati per la prossima annata, ma un eventuale cambio della guardia a stagione in corso potrebbe accelerare il suo sbarco in Inghilterra.