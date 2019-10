CHAMPIONS LEAGUE MARCATORI RISULTATI BAYERN MONACO / Si è chiuso il martedì di Champions League, che ha invece aperto la seconda giornata della fase a gironi. Dopo gli anticipi delle 18.55, che hanno visto il ko dell'Atalanta e il pareggio clamoroso del Real Madrid col Bruges, questa sera è arrivato il successo della Juventus in casa contro il Bayer Leverkusen. Nel gruppo dei bianconeri tre punti anche per l'Atletico Madrid, che passa a Mosca con la Lokomotiv grazie ai gol di Joao Felix e Thomas. Il match di giornata ha regalato gol e spettacolo: il Bayern Monaco strapazza il Tottenham a domicilio con una partita mostruosa.

I bavaresi vincono addirittura per 7-2: mattatore assoluto della serata Serge Gnabry che mette a segno un poker da sogno, aggiungendosi alla dopppietta di Lewandowski e la rete di Kimmich. Agli Spurs, ovviamente, non bastano Kane e Son. Vittoria esterna anche per il PSG, ma di misura: il gol vittoria a Istanbul col Galatasaray lo firma Mauro Icardi, alla prima rete coi francesi.

Qualche problemino anche per il City, che vince 2-0 con la: prima la rete di Sterling, poi il radoppio nel finale di. Tre punti fondamentali anche per la Stella Rossa, che rimonta a Belgrado l'Olympiakos e vince 3-1 con i gol di

I RISULTATI DI QUESTA SERA E LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

GRUPPO A

Real Madrid-Brugge 2-2: 9', 39' Dennis (B), 55' Ramos (R), 87' Casemiro)

Galatasaray-Psg 0-1: 52' Icardi

CLASSIFICA: Psg 6, Bruges 2, Galatasaray 1 e Real Madrid 1

GRUPPO B

Stella Rossa-Olympiacos 3-1: 37' Semedo (O), 62' Vulic (S), 86' Milunovic (S), 91' Boakye (S)

Tottenham-Bayern Monaco 2-7: 12' Son (T), 15' Kimmich (B), 45', 87' Lewandovski (B), 53', 55', 83', 90' Gnabry (B), 61' Kane (T)

CLASSIFICA: Bayern 6, Stella Rossa 3, Olympiacos 1 e Tottenham 1

GRUPPO C

Atalanta-Shakhtar 1-2: 28' Zapata (A), 41' Moraes (S), 95' Solomon (S)

Manchester City-Dinamo Zagabria 2-0: 66' Sterling, 95' Foden

CLASSIFICA: Manchester City 6, Dinamo Zagabria 3 e Shakhtar 3, Atalanta 0

GRUPPO D

Juventus-Bayer Leverkusen 3-0

17' Higuain, 61' Bernardeschi, 88' Ronaldo

Lokomotiv Mosca-Atlético Madrid 0-2: 48' Félix, 58' Thomas

CLASSIFICA: Juventus 4 e Atletico Madrid 4, Lokomotiv Mosca 3, Bayer Leverkusen 0