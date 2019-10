JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN PAGELLE TABELLINO / La Juventus supera l'esame Bayer Leverkusen e conquista la prima vittoria stagionale in Champions League dopo il pari all'esordio contro l'Atletico Madrid. Partita mai in discussione, Higuain trascina i bianconeri al successo: destro vincente ad aprire le danze, prima del fondamentale contributo per la rete di Bernardeschi. Il fantasista numero 33 è una delle note liete della serata, mentre de Ligt cresce a vista d'occhio. Serata 'normale' per Cristiano Ronaldo che ci mette comunque lo zampino, firmando il sigillo del 3-0 definitivo. Non pervenuto nelle fila delle 'Aspirine' il gioiellino Havertz, disastroso Tah nelle retrovie.

JUVENTUS

Szczesny 6 - Praticamente inoperoso, sicuro nelle uscite. Lo spaventa solo Paulinho.

Cuadrado 7 - Prova di spessore in entrambi le fasi. Stavolta non ci sono distrazioni neanche in fase di non possesso.

De Ligt 7,5 - Giganteggia nel cuore della difesa juventina. Pulito ed elegante, cresce a vista d'occhio.

Bonucci 7,5 - Una garanzia, inizio di stagione senza macchie per il capitano. Gestisce con autorevolezza il reparto.

Alex Sandro 6,5 - Diligente, galoppa meno di Cuadrado sulla corsia opposta. Attento nelle retrovie.

Khedira 7,5 - Il professore del centrocampo, intelligente in ogni giocata. E, ovviamente, pericolo costante con i suoi inserimenti (74' Berntancur 6 - Forze fresche in mediana).

Pjanic 7 - Verticalizza come vuole il suo allenatore e crea le solite trame interessanti. Bussola della manovra di Sarri.

Matuidi 6,5 - Qualche tocco sbagliato, ma è sempre presente nelle fasi calde del match.

Bernardeschi 7 - Si sblocca dopo una prima parte di stagione da dimenticare. Frizzante nella ripresa, Freddo nel centro del 2-0. Utile anche tatticamente nel ripiegare a centrocampo. (77' Ramsey 6 - Qualche spunto nel finale).

Cristiano Ronaldo 6,5 - Sbaglia due gol non da lui. Strappa applausi per una rovesciata davanti Szczesny e tiene in apprensione la retroguardia ospite. Anche in una serata non brillante trova il guizzo vincente. Il Bayer è la 33° squadra che colpisce in Champions: numeri mostruosi per CR7.

Higuain 8 - Indemoniato, sfrutta al meglio la topica di Tah per indirizzare la contesa con un potente destro all'angolino. Bomber e spalla di Ronaldo, generoso per i compagni, parte attiva nel raddoppio di Bernardeschi. Meritata standing ovation da parte dell''Allianz Stadium' (83' Dybala 6,5 - Subito in partita, serve a Ronaldo l'assist per il tris juventino).

Allenatore: Sarri 7,5 - Juventus quasi perfetta, che crea tanto e subisce poco o nulla dalle parti di Szczesny.

Tre punti pesanti in Europa dopo la convincente prestazione di Madrid all'esordio. Higuain e la 'sorpresa' Bernardeschi gli danno ragione. Tracce di sarrismo in attesa del big match di campionato contro l'antagonista Inter.

BAYER LEVERKUSEN

Hradecky 6,5 - Incolpevole sulle reti dei bianconeri, bravo due volte su Ronaldo nella ripresa.

Tah 4,5 - Consegna ad Higuain una palla d'oro per il vantaggio bianconero. Non dà sicurezza, sempre in apnea.

S. Bender 5 - Anche lui in costante apprensione, fatica a contenere Higuain.

Wendell 5,5 - Non male in fase d'impostazione. Ma ha qualche limite in marcatura.

Aranguiz 5,5 - Spaventa Szczesny con un bel destro di controbalzo. Con Khedira davanti ha però vita dura (80' Sinkgraven s.v.).

Baumgartlinger 6 - Sostanza in mezzo, cerca di mettere ordine nello scacchiare tedesco.

Weiser 5,5 - In campo all'ultimo per il ko di Lars Bender, non fluidifica con costanza sulla destra. Impreciso anche sui cross.

Havertz 5 - Il gioiellino e oggetto proibito del mercato si accende solo a tratti. Ha classe e piede, ma stasera fa la comparsa.

Demirbay 5,5 - Tocca un buon numero di palloni, ma il più delle volte li gestisce male. Fatica tra le linee (46' Amiri 5.5 si vede di rado).

Volland 6 - Il più propositivo del reparto offensivo. Gli manca la necessaria lucidità nelle zone calde del campo.

Alario 5 - Bonucci e de Ligt non lo fanno praticamente respirare. Poco utile anche nel gioco di sponda (68' Paulinho 5 - Non sfrutta l'unica occasione che concede la difesa della Juve).

Allenatore: Bosz 5 - Bayer deludente malgrado un buon inizio di gara. C'è poco da salvare: le 'Aspirine' crollano dopo il raddoppio di Bernardeschi.

Arbitro: Collum 6 - Poche ammonizioni, fa giocare. Partita senza macchie.

TABELLINO

Juventus-Bayer Leverkusen 3-0

17' Higuain; 62' Bernardeschi; 89' Ronaldo



Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira (74' Bentancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (78' Ramsey); Higuain (83' Dybala), Ronaldo. A disposizione: Buffon,Rugani, Rabiot, Demiral. Allenatore Maurizio Sarri



Bayer Leverkusen (3-2-4-1): Hradecki; Tah, S. Bender, Wendell; Baumgartlinger, Aranguiz (80' Sinkgraven); Weiser, Havertz, Demirbay (46' Amiri), Volland; Alario (67' Paulinho). A disposizione: Ozcan, Dragovic, Diaby, Retsos. Allenatore: Peter Bosz



Arbitro Collum (Scozia)

VAR: Attwell

Ammoniti: Aranguiz (B), Cuadrado (J)

Espulsi:

Note: spettatori 34.525; recupero 1' e 3'