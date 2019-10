CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo sottotono nella vittoria della Juventus contro il Bayer Leverkusen. Stasera, in uno 'Stadium' non completamente pieno, si è vista una prestazione altalenante da parte del fuoriclasse portoghese, artefice di errori importanti sottoporta ma anche di un gol nei minuti finali.

Così, sempre attenti a ogni minimo dettaglio, i social non hanno perdonato: molteplici tifosi, bianconeri e non, hanno sottolineato la sua prova con commenti negativi: clicca qui per restare aggiornato su tutte le notizie di mercato e non solo. Tanta ironia sia in Italia che all'estero, dove alcuni utenti si sono chiesti cosa sia accaduto al forte attaccante. Calciomercato.it ha raccolto alcuni tweet significativi.