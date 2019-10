CHAMPIONS LEAGUE ICARDI PSG GALATASARAY / Mauro Icardi sembrava ormai diventato quasi un oggetto misterioso. Dal suo arrivo al PSG, infatti, dopo la lunga telenovela di calciomercato con l'Inter l'argentino aveva giocato appena 28 minuti in campionato e un'ora in Champions League contro il Real Madrid.

Zero gol all'attivo e soprattutto l'assenza diche non ha convinto Tuchel a lanciarlo definitivamente.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Stasera, però, Icardi si è finalmente sbloccato segnando al 52' il suo primo gol con i parigini, risolvendo una partita complicata in casa del Galatasaray. Un tap-in facile facile per l'ex capitano nerazzurro, che raccoglie l'assist di Sarabia e deposita il pallone in rete praticamente a porta vuota. Ora Icardi non vuole fermarsi e ha intenzione di prendersi una maglia da titolare anche in campionato e Marotta spera insieme a lui.