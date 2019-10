Real Madrid, l’ombra di Mourinho e Allegri su Zidane: le ultime CM.IT

REAL MADRID ZIDANE ALLEGRI MOURINHO / Nonostante gli oltre 300 milioni investiti sul mercato, il Real Madrid di Zinedine Zidane fatica a decollare. Se nella Liga, nonostante una serie di prestazioni deludenti, i risultati sono arrivati e tengono i blancos al primo posto solitario, in Champions il misero punto raccolto in due partite contro PSG e Brugge fa discutere, e parecchio.

Contro i belga si è sfiorato il disastro e se il 2-2 tiene intatte le possibilità di passare il turno, il dibattito sulla posizione dell'allenatore sarà inevitabile nei prossimi giorni.

Secondo quanto raccolto da Calcioemercato.it , in ogni caso, per oranon vuole sentir parlare di esonero e ha rinnovato la fiducia al francese, che però non è più illimitata come qualche mese fa.

Il credito delle tre Champions sembra quasi esaurito, e se gli eventi dovessero continuare ad essere negativi per Zizou, i nomi da tenere in considerazione sono due, quelli di José Mourinho e Max Allegri. Il portoghese, nonostante le dichiarazioni di facciata, sarebbe ben felice di tornare al Bernabeu e disposto a riappacificarsi con Sergio Ramos, con il quale ebbe un rapporto a dir poco burrascoso.

L’ex United accetterebbe anche una chiamata a stagione in corso, ma per ora non ci sono stati contatti tra i suoi agenti e la dirigenza blanca. Anche l’italiano piace da tempo ai merengues, che lo tengono in grande considerazione: nel clamoroso caso di un esonero di Zidane, l’ex juventino sarebbe tra i primi ad essere chiamato. Presto, però, per ipotizzare questo scenario: Zizou ha ancora tempo per cambiar volto a una stagione cominciata con umore e risultati ben lontani dalle aspettative estive.