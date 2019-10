CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED TOTTENHAM / Massimiliano Allegri è in Inghilterra. Questa sera, in occasione del match di Champions League tra Tottenham e Bayern Monaco, riporta 'The Guardian', il tecnico sarebbe allo stadio per osservarlo da vicino.

Una notizia che, dopo quella delle lezioni estive di lingua inglese, non può far altro che aumentare le indiscrezioni circa un suo futuro trasferimento in clicca qui per restare aggiornato. Su di lui, infatti, ci sarebbero gli interessi proprio degli 'Spurs' e del, che potrebbe decidere di sostituiredati i risultati deludenti. Vincitore di cinque scudetti consecutivi con la, Allegri è ancora legato ai bianconeri da un contratto fino al 2020.