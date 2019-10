Juventus-Bayer Leverkusen, Higuain la sblocca: tifosi scatenati

JUVENTUS BAYER LEVERKUSEN HIGUAIN / La stoccata di Gonzalo Higuain sblocca al 17’ il match di ChampionsLeague tra Juventus e BayerLeverkusen.

Il centravanti argentino, preferito adadal primo minuto, non ha tradito le attese portando subito in vantaggio la 'Vecchia Signora' grazie ad un preciso destro all'angolino approfittando anche dell'erroraccio di. Esultanza incontenibile per il numero 21, al secondo gol stagionale dopo la prodezza firmata con il Napoli. Un'ovazione ha salutato la marcatura di Higuain, con i tifosi bianconeri dell''Allianz Stadium' che hanno dedicato per quasi un minuto al 'Pipita' il coro "Siam venuti fin qui per vedere segnare Higuain".